Iris Rezende volta para UTI de hospital de Goiânia após convulsão

O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de 87 anos, voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Neurológico de Goiânia após uma convulsão na noite de sábado (21/8).

Segundo o cardiologista Salvador Rassi, o político teve uma convulsão e foi sedado e intubado por precaução. Iris se recupera de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) e do procedimento cirúrgico feito para conter a hemorragia na cabeça.

Ainda de acordo com o médico, convulsões são esperadas após um AVC. Segundo ele, o político voltou para a UTI “para ficar sob vigilância mais constante”. O médico disse ainda que, Iris Rezende precisou ser intubado por segurança, mas que pode ser extubado ainda neste domingo (22/8).

Relembre quando Iris Rezende foi internado no Instituto Neurológico de Goiânia

Iris Rezende foi internado após sentir fortes dores de cabeça, no final da manhã do último dia 6 de agosto. O emedebista estava em seu escritório quando se sentiu mal e pediu para ser levado ao hospital. Iris recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim da manhã da última segunda-feira (16/8).

Após cinco dias internado, o estado de saúde de Iris evoluiu de ‘crítico’ para ‘grave’ e houve melhora no nível de consciência. Ele foi extubado e começou a respirar espontaneamente. Na ocasião, Ana Paula, filha de Iris, informou que ele já estava reconhecendo a família. “Ele não está 100% sem a sedação, as vezes está um pouco confuso, mas já reconheceu os familiares. Ele também pediu para ir embora e pediu água, é um bom sinal para nós”, disse.

A equipe médica começou discutir a possibilidade de alta, na quinta-feira (19/8), quando o ex-prefeito apresentava “boa evolução do quadro neurológico” e segundo o boletim médico, estava com estado de saúde regular e estável. A previsão era que nesta semana Iris iniciasse dieta oral, quando seria analisada a capacidade de deglutição.