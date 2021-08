Motociclista morre após perder controle de direção e bater em árvore, em Goiânia

Um motociclista, de 43 anos, morreu na tarde deste domingo (22/8), após perder o controle da direção da motocicleta e bater em uma árvore, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), conformes as informações colhidas no local, a vítima seguia pela Av. Castelo Branco, na condução da motocicleta Honda Fan, no sentido Campinas/Centro, quando, na altura do cruzamento com a Rua Jamil Abrão, perdeu o controle da direção, derivou para a esquerda, atravessou o canteiro central e bateu em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. A Dict informou que será instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e circunstâncias do acidente.

Em outro caso, motociclista morre após perder controle de direção e bater em meio-fio, em Goiânia

Um motociclista morreu, na manhã da última sexta-feira (20/8), após perder o controle da direção e a motocicleta em que ele estava bater em um meio-fio, na Avenida Pedro Ludovico, no Setor Sol Nascente, em Goiânia.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motociclista trafegava pela Avenida Pedro Ludovico, sentido St. Cidade Jardim/St. Bueno, quando no cruzamento com a Rua 55, ele perdeu o controle da direção, derivou para esquerda, colidiu contra o meio-fio e caiu no chão. A equipe ainda não tem informações sobre o que pode ter causado o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. De acordo com a Dict, será instaurado um inquérito policial para investigar os fatos e circunstâncias do acidente. Câmeras de segurança da região registraram o momento do acidente.