4 curiosidades legais sobre os cinemas de rua de Goiânia

Você já deve ter ouvido falar que Goiânia já teve vários cinemas de rua. Talvez, você, seus pais ou avós tenham assistido a vários filmes neles, dividido pipoca, emplacado um romance. Porém, atualmente, são os cinemas de shoppings que dominam o mercado e, tendo em vista a pandemia de Covid-19, ficamos mais de um ano sem aproveitar o escurinho e as poltronas confortáveis.

Neste meio tempo, aliás, tivemos um breve “revival” dos cines drive-in. Na capital foram apenas quatro meses com adesão de público. Afinal, àquela altura sequer haviam novas produções. E, mais do que nunca, a era do streaming ganhou força. O jeito foi ver filme no conforto do nosso lar.

Todavia, em maio ensaiou-se uma retomada. Em Aparecida de Goiânia, os cinemas voltaram a funcionar naquele mês, bem como teatros, apenas com 30% de sua capacidade. Em Goiânia, o retorno aconteceu em julho, depois de 16 meses fechados.

É neste cenário de muitas mudanças que te convidamos a relembrar a época áurea dos cinemas de rua de Goiânia. E sim… tem várias curiosidades legais para você saber.

1. Quando surgiu o primeiro cinema de Goiânia

Em junho de 1936, três anos depois da fundação de Goiânia, era um momento de estreia, de fila para comprar ingressos e pipoca. A capital ganhou seu primeiro cinema, o Cine Teatro Campinas, no bairro mais antigo da capital. Depois, em 1939, veio o Cine Santa Maria, no Centro, antes chamado de Cine Popular. Em 1942, foi a vez do grandioso e imponente Cine Teatro Goiânia, em atividade até hoje, mas recebendo festivais e peças.

2. Quando foi o auge dos cinemas de rua de Goiânia

De acordo com o livro “Goiás no Século do Cinema”, de Beto Leão e Eduardo Benfica, nas décadas de 1960 e 1970, os cinemas pipocaram na capital. No bairro de Campinas, ficavam os cines Rio, Eldorado, Helena e Avenida. Já no Centro, os cines: Ouro, Casablanca, Goiás, Capri, Frida, Presidente e Astor. Além disso, havia mais cinemas de rua pela cidade, como o Cine Regina, no Setor Vila Nova; o Cinema 1, no Setor Oeste; o Cine Fátima, no Setor dos Funcionários; e o Royal, no Setor Pedro Ludovico.

3. Videocassete e shoppings causaram crises no mercado

O primeiro baque dos cinemas de rua, segundo os autores, foi o videocassete. Depois, vieram os shoppings. Ainda assim, nos anos 70 e 80, a capital teve seu drive-in no Setor Santa Genoveva, o Cine Canoeiro.

4. Só dois cinemas de rua resistem com filmes blockbuster

Os resistentes Cine Cultura e Cine Ritz, ambos no Centro, e ainda com programação de filmes do circuito tradicional ou alternativo, datam respectivamente de 1989 e 1990. Eventualmente, o Cine Teatro Goiânia recebe festivais.

Vários dos cinemas de rua de Goiânia deixaram de existir. Outros seguiram em atividade, mas apenas com filmes adultos. É o caso do mais antigo cinema do Centro, o Cine Santa Maria.

*Contém dados e informações da Revista Zelo