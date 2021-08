Após adolescente ser esfaqueada dentro de colégio em Goiânia, aulas são suspensas

A Secretaria de Educação de Goiás (Seduc) suspendeu as aulas no Colégio Polivalente Goiany Prates, no Setor Vila dos Alpes, em Goiânia, após uma adolescente ser esfaqueada por um outro estudante na manhã desta segunda-feira (23/8).

A adolescente de 15 anos foi atingida por um golpe de faca de serra na região do pescoço. O agressor seria um outro estudante, de 16 anos, que cursa a 1ª série do Ensino Médio na unidade e sofre de transtorno bipolar e déficit de atenção.

O ataque teria acontecido por volta de 9h da manhã, durante o intervalo das aulas. A vítima foi levada consciente para o hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que informou que a garota sofreu um corte de aproximadamente 2,5 milímetros na região cervical.

Após a agressão, o Batalhão Escolar foi acionado e encaminhou o estudante para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). O caso está sob investigação.

Estudante que sofre de transtorno teria esfaqueado a adolescente dentro de colégio em Goiânia

De acordo com o coronel Mauro Vilela, responsável pela segurança dos colégios estaduais, o garoto estuda no colégio desde o oitavo ano. Por sofrer de transtorno bipolar e déficit de atenção, ele seria acompanhado por uma professora de apoio.

Conforme informações, o garoto tinha o desejo de ter um relacionamento com a vítima, mas durante o fim de semana descobriu, através das redes sociais, que ela estava namorando, por isso trouxe uma faca de mesa dentro da mochila e esfaqueou a menina no intervalo. Estudantes do colégio relatam que ele já vinha assediando a vítima.

Por meio das redes sociais, a adolescente esfaqueada se manifestou e disse que está bem. “Levei três pontos no pescoço e graças a Deus estou bem. Gente eu estou bem viu. Obrigada pelas mensagens”, escreveu.

De acordo com a Seduc, uma equipe da Superintendência de Segurança Escolar e Colégios Militares da Seduc foi enviada para o colégio para prestar apoio aos familiares, esclarecer os fatos e tomar as medidas cabíveis.