Duas pessoas morrem em capotamento na BR-060, em Jataí

Duas pessoas morreram na tarde deste domingo (22/8) em um capotamento na BR-060,km 453, em Jataí, região sudoeste de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) atuaram na ocorrência.

De acordo com a PRF, as vítimas viajavam em um VW Saveiro no sentido Rio Verde para Jataí, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Durante o capotamento, o condutor do carro, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e morreu com o impacto. A mulher ficou presa no interior do veículo, foi retirada pelos bombeiros, mas também não resistiu aos ferimentos.

Ao vistoriar o veículo, que ficou completamente destruído, os policiais encontraram várias latas de bebidas alcoólicas. Veja as imagens do acidente:

Além do capotamento na BR-060, em Jataí, PRF atende outros 22 acidentes no fim de semana

Um balanço divulgado pela PRF, aponta que neste final de semana foram atendidos 23 acidentes que deixaram 23 pessoas feridas e quatro mortes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

A fiscalização dos agentes resultou 592 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 50 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 103 de motoristas realizando ultrapassagens proibidas e oito condutores foram reprovados no teste de alcoolemia.

No total, foram fiscalizados 3.473 veículos e 2.965 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Além disso, 12 pessoas foram detidas por crimes diversos.

Motorista morre ao ser arremessado de carro, em Rio Verde

Em maio deste ano, um motorista de 37 anos morreu após ser arremessado de uma caminhonete durante um capotamento na BR-060, na zona rural de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.

O motorista não usava o cinto de segurança quando perdeu o controle da direção do veículo e capotou. Segundo o CBMGO, a vítima não apresentava sinais de vida quando a equipe chegou no local e estava com massa encefálica exposta.

Na pista foram encontradas diversas latas e garrafas vazias de bebida alcoólica, além de vários pertences pessoais da vítima que ficaram espalhados.