Empresário reage a assalto, atira em assaltante e atropela outro, em Campos Belos

Um empresário reagiu a um assalto na manhã desta segunda-feira (23/8), no município de Campos Belos, no nordeste de Goiás, e atirou contra um assaltante e atropelou outro. Ele chegava em uma agência bancária para fazer um depósito.

Conforme informações, o homem, que é dono de um posto de combustíveis na cidade, dirigia uma caminhonete Hilux e estava na companhia de um funcionário no momento da abordagem. Os assaltantes tentavam levar um malote com dinheiro, mas o homem jogou o veículo contra a motocicleta dos assaltantes. Além disso, um deles teria atirado com a vítima, que revidou e baleou o criminoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O outro assaltante foi atropelado e teve um ferimento no pé. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Por ser menor, ele foi apreendido e, posteriormente, levado para a delegacia para responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário já teria sido vítima de assaltantes outras vezes, uma delas em 2017. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e por populares. Nas imagens é possível ver o momento que a vítima chega na agência bancária e é abordada pelos assaltantes. O passageiro então desce do veículo e o motorista avança para cima dos assaltantes.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s09c04207-baa8-48df-aa23-7da741d8f7e3′]

Em outro vídeo, gravado por pessoas que estavam no local, mostra um dos assaltantes com a perna presa embaixo da caminhonete. Segundo testemunhas, o pai do assaltante esteve no local e se revoltou com o filho. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s4437c43d-1186-48c4-812e-b1e487b50070′]

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas da tentativa de assalto também ficou ferida, mas a corporação não soube informar qual era o estado de saúde.

Assaltante morto por empresário que reagiu a assalto em Campos Belos ostentava armas nas redes sociais

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um dos criminoso ostentando uma arma durante uma festa. Ele morreu na tentativa de assalto desta segunda-feira (23). Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s1edad977-7512-4c4d-8d91-2643d733d24d’]

Participaram da ocorrência a Polícia Militar de Goiás (PMGO), Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) e Corpo de Bombeiros (CBMGO). O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PCGO).