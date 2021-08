Homem que teve corpo jogado em rua de Goiânia foi morto na frente de duas crianças

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem que teve o corpo jogado em uma rua do Jardim América, em Goiânia, foi morto na frente de duas crianças. A vítima e os suspeitos era vizinhos.

Segundo a Polícia Civil, o motivo do crime ainda não foi esclarecido. Após ser atingido com um tiro na cabeça, a vítima teve o corpo jogado na Rua C-177 por um casal.

O casal suspeito de jogar o corpo do homem no meio da rua, foi preso na última sexta-feira (20/8), por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Marcas de sangue foram encontradas na casa dos suspeitos.

O delegado Marcos Gomes, adjunto da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), afirma que os dois filhos da suspeita, que foi presa e autuada junto com o marido, assistiram toda a execução. Segundo o delegado, as investigações continuam para descobrir a motivação do crime.

Além do corpo jogado em rua, em outro caso, corpo de vítima de afogamento é encontrado em rio, em Itaberaí

Na manhã do último dia 5 de abril, o corpo de um jovem, de 22 anos, vítima de afogamento, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado Goiás (CBMGO) de Itaberaí e a equipe náutica de Anápolis. O jovem teria se afogado ao entrar em um rio para prestar socorro à outra vítima na tarde de domingo (4/4), na zona rural de Itaberaí.

De acordo com o CBMGO, ao tentar socorrer a vítima que estava afogando, o jovem não conseguiu retornar e acabou afundando. A primeira vítima conseguiu sair da água com a ajuda de outras pessoas. A equipe dos bombeiros fez buscas no domingo (4/4) mas não obteve sucesso.

Segundo o CBMGO, na manhã de segunda (5/4), após 1h de busca, o corpo foi encontrado no leito do rio, preso embaixo de uma loca, à aproximadamente 4 metros de profundidade. O corpo ficou aos cuidados das autoridades policiais.