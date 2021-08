Gari sofre queimaduras no rosto após saco de lixo explodir, em Jaraguá

Na segunda-feira (23/8), um gari sofreu queimaduras no rosto após um saco de lixo explodir durante uma coleta no bairro Vila Izaura, em Jaraguá, na região central de Goiás.

De acordo com testemunhas, o coletor pegou um saco de lixo em uma calçada e jogou no caminhão. O saco explodiu no momento em que passava pelo compactador. Os estilhaços acertaram o rosto e o pescoço do gari, que ficou sujo de pólvora.

O coletor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), que o encontrou “acordado, orientado e com queimaduras no rosto”. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), onde foi atendido e liberado, pois os ferimentos não foram graves.

Segundo testemunhas, a explosão pode ter sido provocada por fogos de artifício, mas nada foi comprovado ainda.

Além do gari que sofreu queimaduras no rosto, outro morreu após ser atropelado e arrastado na GO-070, em Goiânia

Um ciclista de 47 anos morreu, na manhã do dia 4 de julho deste ano, após ser atropelado em um trecho da GO-070, na Vila Mutirão, próximo a Barreira da Polícia Rodoviária Estadual (PRE-GO). A vítima ainda teria sido arrastada por cerca de 60 metros.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o ciclista, que trabalhava na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), trafegava no sentido Goianira/ Goiânia e, em determinado momento, foi atingido por um veículo prata.

O motorista ainda teria arrastado a vítima e a bicicleta por cerca de 60 metros. Ele fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A rodovia possui câmeras de monitoramento e as imagens serão solicitadas para rastrear o veículo e tentar identificar o suspeito.

Coletor morre após ser atropelado por caminhão de lixo, em Rio Verde

Um coletor morreu depois de ser atropelado pelo caminhão da coleta de lixo, no dia 6 de agosto de 2019, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. O acidente ocorreu na Rua Almério de Freitas Prado, Bairro Martins. De acordo com testemunhas, quando o veículo deu marcha à ré o gari se desequilibrou e caiu, momento em que foi atropelado.

Moradores da região informaram que o servidores estavam trabalhando normalmente e quando o motorista do caminhão da coleta de lixo deu uma marcha à ré para sair do local, o coletor, identificado como Jakson José Moreira, se desequilibrou, caiu debaixo do veículo. O jovem morreu no local.