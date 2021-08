Goiânia realiza mais uma testagem contra a Covid-19 nesta quarta (25/8)

Nesta quarta-feira (25/8), acontece mais uma rodada de testagem de antígeno da população para Covid-19 em Goiânia. Assim, a previsão é que sejam realizados mais de 3 mil testes em três diferentes regiões da capital (Norte, Sudoeste e Leste). Os testes acontecem das 8h às 16h, por agendamento, que é feito no site. As vagas para a testagem estão abertas desde as 12h desta terça-feira (24/8). Dessa maneira, após agendar, basta comparecer no local de onde foi agendado o teste no horário marcado.

A testagem de antígeno contra a Covid-19 em Goiânia acontece no Centro de Convenções e Eventos da UFG, no Campus II. Além disso, também serão realizados testes na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras, e a na Associação de Moradores da Vila União.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), os testes são realizados em pessoas a partir de cinco anos. Dessa forma, a testagem tem como objetivo promover o isolamento social de quem tem resultado positivo para Covid-19, mas não apresenta sintomas. Assim, seria possível identificar pessoas assintomáticas e tentar quebrar a corrente de transmissão no município.

“O teste de antígeno consegue nos ajudar no mapeamento de casos da Covid-19, e assim, garantir o isolamento deles para quebrar a cadeia de transmissão. Mesmo com o avanço da vacinação, é necessário continuar monitorando o desenvolvimento da doença no município”, afirma o titular da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS), Durval Pedroso.

Para realizar o teste, que fica pronto em cerca de 20 minutos, é necessário fazer o agendamento pelo link disponível no site da prefeitura de Goiânia