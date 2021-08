Homem é preso suspeito de ferir gravemente o próprio pai de 78 anos, em Uruaçu

Na noite de segunda-feira (23/8), um homem, de 48 anos, foi preso suspeito de ferir gravemente o próprio pai, um idoso de 78 anos, em Uruaçu, na região norte de Goiás. O idoso sofreu traumatismo craniano, fraturas nas costelas e na escápula e um corte profundo na cabeça.

De acordo com as investigações, pai e filho moravam juntos em um local de difícil acesso, na região de Barro Vermelho, às margens do Lago Serra da Mesa. O suspeito foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Uruaçu, em um bar nas proximidades da casa onde aconteceu o crime.

Segundo a Polícia Civil, entre outras lesões, o idoso sofreu traumatismo craniano, fraturas nas costelas e na escápula e um corte profundo na cabeça, sendo encaminhado inconsciente ao Hospital de Urgências de Anápolis.

Ainda de acordo com a PCGO, um sobrinho da vítima disse que o suspeito usurpava a pensão do idoso para comprar bebidas alcoólicas e, além disso, que o idoso já havia sido lesionado várias vezes pelo mesmo motivo.

Além da prisão do suspeito de ferir gravemente o próprio pai, outro foi preso suspeito de espancar e furtar a mãe, em Iaciara

No último dia 11 de agosto deste ano, um homem, de 46 anos, foi preso suspeito de espancar e furtar a própria mãe, de 77 anos, em Iaciara, na região nordeste de Goiás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Iaciara.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o caso passou a ser investigado depois de uma denúncia feita pela idosa. Segundo ela, após se recusar a transferir a casa para o nome do filho, ele agrediu ela com socos e, além disso, furtou os pertences dela, como documento do carro, documento da casa, aparelho de som e vasilhas.

O suspeito foi preso pela prática de violência doméstica e furto e encaminhado ao presídio municipal da cidade de Posse, onde está à disposição das autoridades competentes.