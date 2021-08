Iluminação pública: troca de lâmpadas deve custar caro para moradores de Goiânia

Em meio a tantos aumentos, moradores de Goiânia devem preparar o bolso mais uma vez. O motivo é a taxa de iluminação pública que pode ter um aumento com a troca de lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por LED (Light Emitting Diode, em inglês, ou emissor de luz, em português).

A proposta da Prefeitura de Goiânia é trocar mais de 170 mil lâmpadas amarelas por essa de LED, que geram mais claridade, são mais econômicas e duráveis. O investimento da troca gira em torno de R$ 250 milhões, entretanto, o custo deve ser repassado para o bolso do consumidor.

Com isso, a taxa de iluminação pública pode aumentar de 30% a 100%, dependendo da infraestrutura de cada região. Por exemplo, em bairros como o Jardim Cerrado IV, o valor poderá passar de R$ 3,18 para R$ 4,13. Já para moradores do Jardim Marista, a taxa poderá passar de cerca de R$ 13,90 para R$ 27,90.

A implantação do modelo em Goiânia é inspirado no adotado pela prefeitura da capital bahiana, que vem trocando gradativamente as lâmpadas de sódio por LED desde 2019. A economia para os cofres públicos chega a quase 50% na utilização da energia elétrica, com baixos custos de manutenção.

O formato de contratação deve ser por processo licitatório. Um edital deve ser lançado em até cinco meses para que as empresas interessadas possam participar. A proposta é que as lâmpadas sejam trocadas em pouco mais de um ano.

Iluminação pública: moradores de Goiânia não estão satisfeitos com o custo da troca de lâmpadas

Insatisfeitos com a falta de iluminação pública, moradores da capital não concordam que a cobrança seja repassada para a população. Um morador do Jardim Nova Esperança afirma que a taxa é injusta, visto que a iluminação de qualidade já deveria existir.

“É uma vergonha que essa cobrança seja repassada para a população. Nós sempre pagamos nossos impostos e a prefeitura já deveria prestar um serviço de qualidade, mas a realidade não é essa, pois sempre vemos ruas escuras, com lâmpadas quebradas. Agora querem cobrar mais por um serviço que já era para ser prestado há muito tempo.”.

Independentemente do valor, um outro morador do Santos Dumont relata que o custo deve ser da prefeitura e da concessionária de energia. “A população já paga pelo serviço de energia e iluminação pública, não é justo que agora queiram cobrar a mais por um serviço que é mal prestado há anos. Nós pagamos, eles que não fornecem devidamente o serviço.”.

Confira nota da Secretaria Municipal de Relações Institucionais