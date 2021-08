Justiça determina soltura de adolescente que esfaqueou colega em colégio de Goiânia

Na manhã desta terça-feira (24/8), a Justiça de Goiás determinou a soltura do adolescente suspeito de esfaquear uma colega no Colégio Polivalente Goiany Prates, no Setor Vila dos Alpes, em Goiânia. O caso aconteceu nesta segunda-feira (23).

De acordo com a decisão, o adolescente, que estava apreendido na delegacia, deve seguir uma série de medidas restritivas, como ficar recolhido em sua residência fazendo as aulas escolares em regime online. Além disso, ele deve manter-se afastado da adolescente, seus familiares e testemunhas.

O adolescente também precisa atender todas as convocações realizadas por autoridades policiais e judiciárias, como Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e outros. Caso haja mudança de endereço, o Poder Judiciário deverá ser comunicado.

Já quanto às medidas protetivas ao adolescente que esfaqueou a colega, a Justiça determinou que ele seja inserido em serviço e programa oficial ou comunitário de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Além disso, o menor precisa de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial.

Aos pais do adolescente foram aplicadas as medidas de encaminhamento do menor a tratamento psicológico ou psiquiátrico, bem como a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para fechamento do caso.

Relembre o caso do adolescente que esfaqueou colega em colégio de Goiânia

Nesta segunda-feira (23), um adolescente esfaqueou uma estudante no Colégio Polivalente Goiany Prates, no Setor Vila dos Alpes, em Goiânia. Após o ocorrido, a Secretaria de Educação de Goiás (Seduc) suspendeu as aulas no local.

A adolescente de 15 anos foi atingida por um golpe de faca de serra na região do pescoço. O agressor seria um outro estudante que cursa a 1ª série do Ensino Médio na unidade e sofre de transtorno bipolar e déficit de atenção.

O ataque teria acontecido por volta de 9h da manhã, durante o intervalo das aulas. A vítima foi levada consciente para o hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que informou que a garota sofreu um corte de aproximadamente 2,5 milímetros na região cervical.

Por meio das redes sociais, a adolescente esfaqueada se manifestou. “Levei três pontos no pescoço e graças a Deus estou bem. Gente eu estou bem viu. Obrigada pelas mensagens”, escreveu. Durante a madrugada desta terça (24) ela teve crise de ansiedade e precisou ser levada para uma unidade de saúde para ser medicada.