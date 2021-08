Médico é encontrado morto dentro de banheiro de hospital em Goiânia

Um médico residente do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) foi encontrado morto dentro do banheiro de um hospital em Goiânia, nesta segunda-feira (23/8).

De acordo com a unidade de saúde, ao constatarem o desaparecimento do médico, as equipes de segurança interna fizeram buscas pelo médico no hospital e constataram que ele deveria estar no banheiro do ambulatório em que trabalhava.

Por isso, eles arrombaram a porta e encontraram o homem caído. Por meio de nota, foi informado que uma médica plantonista atestou o óbito por parada cardiorrespiratória.

Veja o comunicado oficial do hospital em Goiânia sobre o médico encontrado morto dentro de banheiro

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) informa oficialmente o seguinte: Na tarde dessa segunda-feira, 23, as equipes de segurança interna foram informadas do desaparecimento do médico residente T. F. P. e imediatamente foram empreendidas buscas; O registro indica que às 18h04 foi arrombada a porta do banheiro do ambulatório onde ele deveria estar e constatado sua presença caído no chão do banheiro; Médica de plantão no ambulatório no momento atestou o óbito por parada cardiorrespiratória; Os colegas do HUGO lamentam profundamente o ocorrido e rogam a Deus por consolo para os familiares e o justo descanso ao profissional vitimado.

Cardiologista Anis Rassi morre em Goiânia

O médico cardiologista Anis Rassi morreu na madrugada do dia 6 de junho, aos 91 anos, em Goiânia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória em casa.

Natural de Vianópolis, Anis Rassi se formou em medicina na década de 50, no Rio de Janeiro. Ele então voltou para Goiás, onde construiu carreira. Ele foi um dos pioneiros da medicina no estado e também o fundador do Hospital do Coração Anis Rassi, em 2003.

A equipe do hospital lamentou a morte do médico. “Nosso médico cardiologista tão admirável por sua paixão pela medicina contribuiu grandiosamente com o seu pioneirismo e dedicação à está nobre profissão”, diz a publicação nas redes sociais.