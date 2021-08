Vereadores do MDB de Goiânia manifestam apoio à aliança com Ronaldo Caiado

Na manhã desta terça-feira (24/8), os vereadores do MDB de Goiânia e o presidente metropolitano do partido, Carlos Júnior, entregaram a Daniel Vilela, presidente estadual da sigla, uma carta de apoio à aliança com Ronaldo Caiado (DEM) para as eleições de 2022.

Em um trecho da carta os vereadores dizem, “temos absoluta convicção de que emedebistas e democratas consolidarão um projeto político administrativo que fará com que o ritmo de crescimento e desenvolvimento do estado seja ainda mais célere, sobretudo após este período pandêmico”.

Ronaldo Caiado esteve no diretório regional do partido, na última sexta-feira (20/8), e convidou o MDB para compor a chapa majoritária nas eleições de 2022. Estreitando relações, Caiado e Daniel Vivela têm mantido proximidade há alguns meses.

O encontro foi solicitado pelo próprio governador, que, ao oficializar o convite, lembrou as eleições de 2014, quando foi apoiado pelo MDB e foi o candidato mais votado em Aparecida de Goiânia e Jataí, bases importantes para Daniel Vilela.

Caiado ainda afirmou que a decisão foi tomada “com muita tranquilidade” e que a aliança é muito significativa para o futuro do Estado. Daniel Vilela, cotado para ser vice de Caiado nas eleições de 2022, disse estar honrado com o convite.

Vereadores do MDB de Goiânia acreditam que parceria com Ronaldo Caiado irá beneficiar a capital

Em outro ponto do documento, os vereadores elogiam a gestão estadual ao destacar que são “nítidos os avanços conquistados pelo governo de Goiás nos últimos dois anos e meio”. Por fim, os vereadores citam na carta que é importante ressaltar que a parceria trará frutos para Goiânia.

O encontro desta terça (24/8) foi na Sala de Reuniões da Presidência da Câmara Municipal e contou também com as presenças de todos os vereadores do MDB que assinam a carta: Clécio Alves, Anselmo Pereira, Gian Said, Henrique Alves, Izídio Alves e Kleybe Morais.