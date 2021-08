Casal é preso transportando droga em lataria de carro na BR-060, em Acreúna

Um casal foi preso na noite desta terça-feira (24/8) transportando droga escondida na lataria de carro na BR-060, km 299, em Acreúna, região sudoeste de Goiás. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O homem, de 44 anos, e sua esposa, de 41, estavam com filho de seis anos no veículo. Eles foram parados em abordagem de rotina quando os policiais resolveram fiscalizar o carro para ver se os ocupantes usavam os dispositivos de segurança.

Ao solicitar a documentação para uma consulta nos sistemas, os policiais perceberam que o casal aparentou nervosismo e prestou informações contraditórias. Por isso, uma revista minuciosa foi feita no carro e, com apoio do Corpo de Bombeiros, foram encontrados, escondidos na lataria do carro, 30 kg de maconha.

Segundo declarações do motorista, ele pegou a droga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para entregar em Brasília. Ele receberia R$ 7 mil pelo transporte da droga.

Diante disso, o casal foi conduzido à Central de Flagrantes local e a criança encaminhada ao Conselho Tutelar de Rio Verde.

Além do casal preso transportando droga em lataria de carro na BR-060, em Acreúna, caminhoneiro é detido em Jataí

No último dia 16 de agosto, um caminhoneiro, de 33 anos, foi preso com mais de duas toneladas de maconha na BR-364, no km 195 da BR-364, em Jataí, região sudoeste de Goiás. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga.

De acordo com a PRF, a abordagem ao motorista foi feita depois que ele excedeu o limite de velocidade de 40 km/h de um radar local. A polícia encontrou centenas de tabletes de maconha debaixo de caixas de cervejas e em um fundo falso do caminhão.

O homem contou à polícia que pegou a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e levaria para Rio Verde, em Goiás. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Posteriormente, ao vistoriar os elementos identificadores do caminhão, os policiais constataram que se tratava de um veículo com registro de furto. Diante dos fatos, o homem, o caminhão e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Jataí.