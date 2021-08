Covid-19: Aparecida retoma atendimento no drive-thru da Cidade Administrativa

Com a chegada de nova remessa de doses, A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia retoma, nesta quarta-feira (25/8), a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na população da cidade acima de 18 anos no drive-thru da Cidade Administrativa.

A partir desta quinta-feira (26), também será retoma a aplicação das doses no drive do Centro de Especialidades, totalizando então oito postos de vacinação da primeira dose na cidade, contabilizando as cinco Unidades Básicas de Saúde e a Central de Imunização.

Nos dois drives o atendimento é por livre demanda, sem necessidade de agendamento, das 8h às 18h. Já nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Veiga Jardim, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Jardim Florença o atendimento é feito das 8h às 16h, mediante agendamento no aplicativo Saúde Aparecida.

A aplicação da vacina (1ª e 2ª dose) ocorre mediante apresentação de documento de Identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço que seja do município.

Aparecida retoma atendimento no drive-thru da Cidade Administrativa e continua aplicação da segunda dose

Os postos de aplicação da segunda dose em Aparecida seguem normalmente. No posto de vacinação do Aparecida Shopping que tem funcionamento das 8h às 18h de segunda a sexta e das 8h às, são aplicados o reforço de todas as vacinas. As cinco UBS e a Central de Imunização também aplicam segunda dose dos imunizantes. O funcionamento nas unidades de segunda a sábado é 8h às 16h. Não é necessário agendamento prévio. Basta conferir a data no cartão de vacinação e procurar os postos para receber a aplicação da segunda dose. No caso da Coronavac, a segunda dose é aplicada no drive do Aparecida Shopping e na Central de Imunização. As demais estão presentes nos sete postos.

Mutirão de Vacinação

Com a nova reorganização na distribuição de doses da vacina contra a Covid-19 para as cidades pelo governo do Estado, somente às quartas, ação denominada Super Quarta realizada em agosto fica suspensa. A partir de agora, a Secretaria de Saúde de Aparecida realizará o Mutirão de Vacinação às sextas e sábados, em mais de 20 UBS´s disponíveis, enquanto houver estoque de doses, serão disponibilizadas mais de 4 mil doses para agendamento em 21 postos de vacinação durante o Mutirão da Vacinação. Os drives nesses dois dias continuam funcionando normalmente por livre demanda.

Com a aplicação de 438.288 doses em Aparecida, o município atingiu 73,94% da população adulta com a primeira dose. (D1). A cidade já vacinou 29,75% dos moradores com as duas doses ou dose única, estando completamente imunizados.