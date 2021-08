Covid-19: moradores de Goiânia enfrentam problemas ao agendar vacinação

Goiânia abriu novas vagas para agendamento da vacinação contra Covid-19 de pessoas com idade acima de 18 anos, para atendimento a partir de quinta-feira (26/8), porém, os moradores estão enfrentando problemas ao agendar a vacinação no aplicativo Prefeitura 24 Horas e no site da Prefeitura de Goiânia.

O morador da Vila Maria Dilce, Rodrigo Silva, diz que sempre que entra no aplicativo para conferir se está liberado o agendamento, não há vagas disponíveis. “Quando liberou o agendamento foi em um lugar muito longe da minha casa. Quando olhei o aplicativo novamente, já não tinha vagas”, afirma.

De acordo com a prefeitura, Goiânia recebeu o maior carregamento de vacinas contra Covid-19 na manhã desta quarta-feira (25/8). Foram 124.748 doses que serão distribuídas entre 66.678 para primeira aplicação e 58.070 para a segunda dose. Além disso, segundo a prefeitura as agendas já estão preenchidas até o fim de semana.

O agendamento foi liberado na terça-feira (24/8). Mas segundo os moradores da capital, mesmo após ser liberado, o aplicativo continuou mostrando que o agendamento estava indisponível.

Nas redes sociais os moradores relatam os problemas enfrentados. De acordo com uma moradora, “pelo aplicativo é impossível agendar”. Outro morador diz que “nunca dá certo sempre agendamento indisponível, do nada tem disponibilidade mas não tem local nem data”.

Vacinação em Goiânia: mesmo com agendamento moradores precisam enfrentar fila pra receber o imunizante

Segundo outra moradora de Goiânia, Neila Flávio, ela tentou realizar o agendamento por diversas vezes desde o último dia 20 de agosto, mas sempre o aplicativo apresentava falhas.

“Após várias tentativas, consegui fazer o agendamento nesta segunda-feira (23/8) para o dia seguinte às 09h40. No entanto, mesmo com o agendamento precisei esperar cerca de 30 minutos em fila para conseguir a vacina de imunização”, completa Neila.

O morador Rodrigo Silva diz que agora vai tentar receber o imunizante no drive-thru no Shopping Passeio das Águas, que não necessita de agendamento e disponibiliza 2 mil senhas por dia.