Dose extra contra Covid-19 começa ser aplicada na próxima semana, em Goiás

A dose extra contra a Covid-19 deve começar a ser aplicada na próxima semana, em Goiás. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (25/8), pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), por meio das redes sociais.

De acordo com o governador, a nova etapa da imunização começará por idosos que vivem em asilos, abrigos e outros, e, posteriormente, seguirá por faixa etária.

“A partir da semana que vem Goiás inicia a dose de reforço contra o coronavírus em idosos que vivem em asilos. Na sequência, vamos vacinar com essa dose extra por ordem decrescente de idade.”, escreveu.

Ministério da Saúde anuncia dose extra contra Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quarta-feira (25) a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A imunização começa por idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos (pessoas cujo sistema imunológico está comprometido por alguma condição de saúde).

Para os idosos, será necessário que a segunda tose tenha sido aplicada há pelo menos seis meses. O reforço será com o imunizante da Pfizer, preferencialmente. No caso dos imunossuprimidos, todos que tomaram a segunda dose há 21 dias poderão receber o reforço a partir da segunda quinzena de setembro.

Além disso, segundo o Ministério da Saúde, partir de 15 de setembro, será reduzido o intervalo da aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e Astrazeneca das atuais 12 semanas para oito semanas.

Balanço da imunização em Goiás

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 3.872.453 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.594.808 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).