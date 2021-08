Goiânia antecipa vacinação da segunda dose contra a Covid-19

Após a chegada de 58,7 mil doses de vacinas contra a Covid-19 específicas para a segunda dose, a prefeitura de Goiânia antecipou a vacinação para este grupo. Assim quem está com a data de aplicação dos imunizantes Astrazeneca, Coronavac e Pfizer prevista para até o dia 2 de setembro já pode procurar um dos dez pontos de aplicação do reforço.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, novas datas para antecipação das três vacinas que necessitam de segunda dose serão anunciadas. Dessa forma, a pasta espera pela chegada de novos imunizantes destinados ao reforço. “Por enquanto estamos antecipando em alguns dias para que as pessoas se programem. Além disso, para que não ocorra aglomeração nos pontos de vacinação”, pontua o secretário.

Durval Pedroso lembra que o vacinado deve sempre conferir o cartão entregue na primeira ida ao posto de vacinação. “Nele constam dados importantes que serão usados para a dose de reforço, tais como a data prevista para a segunda dose e o laboratório do imunizante”, cita o secretário.

Onde acontece a vacinação da segunda dose contra a Covid-19

Para quem foi vacinado com a Astrazeneca, Pfizer ou Coronavac, o atendimento acontece da 8h às 17h. Não é necessário realizar o agendamento. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

O comparecimento aos locais deve ser conforme as iniciais dos nomes. Dessa forma, no período matutino para iniciais de A a L. Já no período vespertino, para iniciais de M a Z.

Gestantes, puérperas e idosos serão atendidos para as duas doses no Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico. No local, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

O locais de vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Goiânia podem ser conferidos no link do ImunizaGyn.