Goiânia recebe maior castelo inflável da América Latina

Já imaginou se divertir em um castelo inflável gigantesco? Olha… esse pode ser um sonho para a criançada e para os adultos também. O detalhe é que ele não precisa ficar só na imaginação! É que de 27 de agosto a 26 de setembro, Goiânia recebe o maior castelo inflável da América Latina. A atração se chama Jump Around e ficará instalada no estacionamento externo do Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás.

O funcionamento do Jump Around, de segunda a sexta, é das 16h às 22h. Já aos sábados e domingos, vai das 15h às 23h. Os ingressos dão direito a acesso por 30 minutos e os valores partem de 40 reais (meia-entrada) para compra antecipada. Mas há também a possibilidade de adquirir entradas na bilheteria, a partir de R$ 49,90. É possível comprar os ingressos com horário marcado aqui.

Assim, crianças de todas as idades e adultos podem aproveitar o castelo inflável cheio de atrações, brincadeiras e diversão na capital. Porém, é obrigatório um adulto responsável legal acompanhando crianças com até 5 anos. Dessa forma, as crianças com idade entre 0 e 5 anos pagam ingresso, mas o responsável não. Além disso, o responsável deve permanecer no brinquedos durante todo o período.

É a primeira vez que o castelo inflável é montado em Goiás. Ele tem de 2,5 mil m² de área e múltiplos brinquedos, como pula-pula, escorregadores gigantes, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e quadras de basquete. Além disso, contempla a prática de parkour infantil. Dessa forma, é possível arriscar saltos e acrobacias em um ambiente lúdico, super colorido, com música e sabendo que uma superfície macia te aguarda, em caso de queda.

Há grande preocupação com a segurança. Portanto, é regra tirar os sapatos, joias e piercings. Além disso, é obrigatório seguir as orientações dos monitores para desbravar o castelo no Flamboyant Shopping.

Por causa da Covid-19, há normas extras para se divertir no castelo inflável

Para garantir a segurança e os protocolos que previnem o contágio por Covid-19, quem for se divertir no castelo inflável no estacionamento do Flamboyant Shopping deve chegar com 30 minutos de antecedência para realizar o check-in e ter a temperatura corporal aferida pela equipe. Assim, pessoas com temperatura corporal superior a 37,3°C não poderão acessar a atração.

Além disso, os colaboradores do Jump Around estarão obrigatoriamente equipados com máscaras faciais e face shields. O uso de máscara facial também é obrigatório para os clientes. Haverá álcool 70% disponível no balcão de check-in e checkout, no guarda-volumes, no centro do brinquedo e em áreas próximas ao inflável. É importante ainda que os visitantes mantenham distanciamento de 2 m nas filas de check-in, check-out e no brinquedo.