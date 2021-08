Iris Rezende recebe alta de UTI e retorna para quarto de hospital em Goiânia

No início da tarde desta quarta-feira (25/8), o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e retornou para o quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia.

Iris foi internado após sentir fortes dores de cabeça no último dia 6 de agosto. Ele estava em seu escritório quando se sentiu mal e pediu para ser levado ao hospital. O político se recupera de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) e do procedimento cirúrgico feito para a retirada de um coágulo no cérebro, que durou cerca de quatro horas.

Segundo a assessoria de imprensa do político, ele tem quadro clínico considerado bom e estável. De acordo com o último boletim médico divulgado ontem, Iris respira espontaneamente, mantém boa pressão arterial e os órgãos estão em bom funcionamento.

Relembre o retorno de Iris Rezende para a UTI após convulsão

Iris Rezende retornou para a UTI após ter uma convulsão e arritmia cardíaca na noite do último sábado (21/8). O emedebista chegou a ser intubado novamente e foi extubado na manhã de segunda-feira (23/8).

Segundo o cardiologista Salvador Rassi, ele foi sedado e intubado por precaução. Ainda de acordo com o médico, convulsões são esperadas após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ele voltou para a UTI “para ficar sob vigilância mais constante”.

De acordo com o neurologista responsável pelo procedimento cirúrgico, o Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico atingiu a parte direita do cérebro. Ele ainda informou que o problema maior foi que Iris estava fazendo o uso de um anticoagulante. A equipe médica que acompanha o político avaliou que a cirurgia foi bem-sucedida.

No dia 16 de agosto, após ter feito o procedimento cirúrgico, o político recebeu alta da UTI e foi para o quarto, ele já apresentava melhoras no nível de consciência e foi extubado, pois já respirava de forma espontânea.