Novas mudanças no trânsito na região da Praça Cívica começam no sábado (28)

A partir do próximo sábado (28) o trânsito na região da Praça Cívica será novamente alterado, devido a nova fase de obras na região Central da cidade para a construção do BRT.

Nesta fase, as ruas 20 e 24 terão o sentido alterado com objetivo de dar maior fluidez ao trânsito local. Os novos acessos começarão às 6h da manhã de sábado (28/8) com o fechamento das ruas 20 e 24 com inversão dos sentidos às 7h30.

No total, 60 agentes estarão presentes no local pra auxiliar os motoristas, que também serão informados das novas mudanças por faixas aéreas, panfletos, além da parceria com aplicativos de navegação.

O secretário de Mobilidade, Horácio Mello, explica que esta fase já estava planejada e completa a primeira etapa concluída em julho. “Criamos um grande corredor desde o Parque Mutirama até a Avenida Universitária, criando assim, um novo acesso para os veículos. O papel da Secretaria de Mobilidade é pensar a cidade para o ser humano com prioridade para os mais frágeis e transporte coletivo, sem esquecer os automóveis e sem deixar a cidade travar. Por isso, estamos desenvolvendo essas melhorias na cidade para que as pessoas possam se deslocar”, afirma.

Veja como fica a 2ª etapa das novas rotas no trânsito na região da Praça Cívica

Será criado em corredor viário do Centro até o Setor Sul. Para isso, a Rua 24 a partir do cruzamento com a Rua 4 passa a ter novo sentido de circulação até a Rua 10 (Av. Universitária).

A Rua 93 passa a ser sentido único até a Viela 93-A, também sentido único até a Rua Dr. Olinto Manso Pereira (Rua 94).

A Rua 20 a partir da Catedral Metropolitana passa a ter novo sentido de circulação da Rua 10 até Avenida Anhanguera, com conversão à esquerda ou à direita.