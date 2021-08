Prefeitura implanta 2ª etapa das novas rotas da região Central de Goiânia

A partir do próximo sábado (28/8), começa a ser implantada a segunda etapa das novas rotas na região Central de Goiânia. Assim, nesta fase, haverá alteração do sentido das Ruas 20 e 24. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), a decisão foi tomada após estudos técnicos e diálogo com moradores da região.

De acordo com a SMM, o objetivo é dar “maior fluidez ao trânsito local”. Dessa maneira, os novos acessos começarão às 6h da manhã de sábado, com o fechamento das ruas 20 e 24 com inversão dos sentidos às 7h30.

O secretário de Mobilidade, Horácio Mello, explica que esta fase já estava planejada e completa a primeira etapa concluída em julho. “Criamos um grande corredor desde o Parque Mutirama até a Avenida Universitária, criando assim, um novo acesso para os veículos. O papel da Secretaria de Mobilidade é pensar a cidade para o ser humano com prioridade para os mais frágeis e transporte coletivo, sem esquecer os automóveis e sem deixar a cidade travar. Por isso, estamos desenvolvendo essas melhorias na cidade para que as pessoas possam se deslocar”, afirmou Horácio.

A segunda etapa das novas rotas na região Central de Goiânia contará com o apoio de um efetivo de 60 agentes. Além disso, faixas aéreas, panfletos e parceria com aplicativos de navegação.

Veja como fica a segunda etapa das novas rotas na região Central de Goiânia

Será criado em corredor viário do Centro até o Setor Sul. Para isso, a Rua 24 a partir do cruzamento com a Rua 4, passa a ter novo sentido de circulação até a Rua 10 (Av. Universitária). Ademais, a Rua 93 passa a ser sentido único até a Viela 93-A. Também terá sentido único até a Rua Dr. Olinto Manso Pereira (Rua 94).

A Rua 20, a partir da Catedral Metropolitana, passa a ter novo sentido de circulação. Assim, irá da Rua 10 até Avenida Anhanguera, com conversão à esquerda ou à direita.

Acesse AQUI um vídeo que explica as principais mudanças da segunda etapa das novas rotas na região Central de Goiânia.