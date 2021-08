Secult Goiás inaugura exposição em Centro Cultural em Goiânia

O Centro Cultural Marietta Telles Machado ganhará uma exposição sobre o espaço a partir desta quinta-feira (26/8). Assim, a mostra será exposta no piso térreo do local até outubro deste ano. As visitações acontecem de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, respeitando os protocolos de segurança. A realização é da Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás).

A exposição será gratuita e foi pensada para ocupar provisoriamente a Sala Alois Feichetenberg, espaço expositivo do Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Secult, até o início das obras de restauro do edifício previstas para o final deste ano.

A mostra Centro Cultural Marietta Telles Machado terá painéis fotográficos, sons e imagens. Dessa maneira, o visitante poderá conhecer diversos momentos da construção do edifício. Além disso, da trajetória de ocupação do espaço que abrigou, nas primeiras décadas, as principais repartições públicas do Estado.

Segundo a Secult Goiás, o público também terá a oportunidade de registrar suas lembranças do Marietta, da Praça Cívica e de Goiânia. Assim, goianienses e goianos da “Campininha”, atual bairro de Campinas, serão convidados a compartilhar casos divertidos, interessantes, curiosos e misteriosos para compor a história. Eles serão gravados ou escritos nos cadernos que serão disponibilizados na sala de exposição.

Reflexão sobre os museus

O objetivo da exposição também é apresentar uma proposta de reflexão sobre os desafios que os museus enfrentam com a pandemia provocada pela Covid-19. Ademais, sobre as formas de o Estado, em parceria com a comunidade, implementar atividades de pesquisa, preservação e comunicação.

Para isso, os técnicos do MIS, responsáveis pela curadoria e produção da mostra definiram como tema o histórico de construção e de ocupação do Centro Cultural Marietta Telles Machado.

De acordo com a Secult Goiás, a curadoria buscou ainda conteúdo “na poesia, nos estudos acadêmicos, e nos relatos de homens e mulheres, que fizeram parte da trajetória deste espaço, construído há mais de oito décadas”.

Herança

O Centro Cultural leva o nome em homenagem a escritora Marietta Telles, nascida em Hidrolândia, em 1934, e que deixou um legado histórico para Goiás.

O local foi o primeiro edifício público construído estrategicamente na Praça Cívica ao lado do Palácio das Esmeraldas, Dessa maneira, foi construído para abrigar a Secretaria Geral do Estado. Em estilo art déco, as obras tiveram início em 1933, através de projeto do arquiteto Attílio Corrêa Lima.

No local, a diretoria da Fazenda, vinculada à Secretaria Geral, ocupou o prédio desde 1937. Em 1944, foi criada a Secretaria de Estado da Fazenda, que ficou instalada no Marietta durante quase 50 anos, até 1987, quando foi transferida para o Centro Administrativo, atual Palácio Pedro Ludovico. Em 1988, a Secretaria de Cultura de Goiás passou a ocupar o edifício onde se encontra até hoje.

Serviço: Exposição “Centro Cultural Marietta Telles Machado – a Retomada para o amanhã”

Abertura: Quinta-feira, 26/8

Horário: 17h30

Local: Sala Alois Feichetenberg – Piso térreo Centro Cultural Marietta Telles Machado

Período da exposição: Até outubro de 2021

Visitação: De terça a sexta-feira, das 10h às 17h