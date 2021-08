Vídeo: incêndio atinge edifício em Campinas e deixa ao menos um ferido

Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício na tarde desta quarta-feira (25/8), na Av. Minas Gerais, setor Campinas, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, 15 viaturas atuaram no local para combater as chamas. A informação é de que ao menos uma pessoa ficou ferida, sendo um homem de aproximadamente 60 anos. Ele foi encaminhado consciente para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com queimaduras na região lombar e membros inferiores. Além disso, três cães de pequeno porte foram retirados do edifício e entregues aos donos.

Informações preliminares de testemunhas apontam que o fogo atingiu os cômodos do segundo andar, que eram usados como depósito de roupas. Toda a mercadoria foi destruída. Moradores dos outros andares conseguiram sair antes que as chamas tomassem conta do local.

Segundo os bombeiros, foram utilizados aproximadamente 30 mil litros de água para o combate. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.

Veja as imagens:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s224d7480-c387-4915-8721-3de5851017e3′]

Além do incêndio que atingiu um edifício em Campinas, outro atingiu o Morro do Mendanha, em Goiânia

Um incêndio atingiu o Morro do Mendanha no Jardim Petrópolis, em Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (25). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, as chamas se alastraram rapidamente, devido o mato seco. Os bombeiros usam abafadores para combater o incêndio e evitar que o fogo chegasse às casas e antenas de rádio e TV que ficam no local.

O foco principal de fogo foi extinto, mas alguns reapareceram e os bombeiros tiveram que voltar ao local para fazer um novo rescaldo. Segundo a corporação, mais de 4 mil litros de água foram gastos para controlar as chamas.

Incêndio no Hot Park em Rio Quente

Em julho deste ano um incêndio atingiu a estrutura de alguns quiosques do Hot Park em Rio Quente. De acordo com os bombeiros, o incêndio ficou concentrado dentro da estrutura do Hot Park e em uma mata localizada nos fundos do Camping Esplanada.

O local estava cheio de turistas e o fogo teria começado na mata na área externa. Com o vento, fagulhas atingiram os quiosques, que pegaram fogo em seguida. Cerca de cinco viaturas e 20 militares estiveram envolvidos na operação de combate ao fogo.

A assessoria do empreendimento informou que a única área afetada foi do restaurante e o local foi isolado e a Brigada de Incêndio agiu rapidamente para conter as chamas. Ninguém se feriu.