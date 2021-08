Homem é preso em São Francisco suspeito de estuprar filha, neta e outras duas meninas

Um homem foi preso, na quarta-feira (25), suspeito de estuprar a filha, a neta e outras duas vítimas, em São Francisco de Goiás. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Jaraguá.

Segundo a Polícia Civil, a filha do homem investigado por estupro de vulnerável, que atualmente tem 30 anos, relatou que quando ela ainda era criança, o pai a acariciava de maneira muito íntima, e não “normal, como um pai faz”.

As outras vítimas são uma menina de 15 anos, outra de 8 anos e a própria neta do suspeito, de 14 anos. As vítimas já foram ouvidas por um psicólogo indicado pelo juiz e os laudos foram juntados aos inquéritos policiais.

De acordo com a PCGO, a esposa do suspeito diz que acredita na inocência do marido. O homem estava foragido desde abril, mas foi preso na cidade de São Francisco, próximo à Jaraguá, na região central de Goiás.

Ao ser questionado sobre os fatos, o investigado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Além do suspeito de estuprar a filha e a neta, outro foi preso em Caçu suspeito de abusar sexualmente da filha por seis anos

Um homem foi preso, na última sexta-feira (20/8), suspeito de abusar sexualmente da própria filha durante seis anos. O crime aconteceu em São José do Xingu, no Estado de Mato Grosso. O suspeito estava foragido e foi preso em Caçu, na região sudoeste de Goiás.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Polícia de Caçu, prendeu o suspeito surante a Operação Avah. Segundo a Polícia Civil, ele acusado de estuprar e engravidar a própria filha.

De acordo com a PCGO, após o compartilhamento de informações com a Polícia Civil do Mato Grosso, foi possível descobrir que o suspeito estava se escondendo em uma fazenda na Zona Rural do Município de Caçu.

Conforme as investigações, os abusos aconteciam desde que a vítima tinha 10 anos e ocorreram por seis anos. A menina engravidou do próprio pai em 2019 e era ameaçada constantemente, mediante arma de fogo, para não denunciar os abusos.

Segundo a vítima, durante os abusos, o pai dizia que tal fato “era para o seu próprio bem”. O homem foi levado para o presídio de Cachoeira Alta.