PF cumpre mandados em Goiás em nova operação de combate à pornografia infantil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (26/8), mais um operação de combate à pornografia infantil na internet e cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades de Goiás.

De acordo com as investigações, foram identificados endereços no Estado de Goiás de onde partiam o compartilhamento e a disponibilização de imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Cerca de 20 policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Edéia e Pires do Rio. A ação foi batizada de Operação Proteção da Infância 2.

Os suspeitos serão inquiridos na Superintendência da Polícia Federal e o material de informática apreendido será encaminhado à perícia.

Caso haja comprovação do ato ilícito, os investigados responderão pelos crimes de disponibilização e armazenamento de pornografia infantil, previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas máximas podem chegar a seis anos de reclusão e multa.

Oito homens são presos em operação de combate à pornografia infantil, em Goiás

Em maio deste ano, a Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante oito homens suspeitos de compartilhar e armazenar pornografia infantil. A equipe também cumpriu dez mandados de busca e apreensão em seis cidades de Goiás.

Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Jataí, Inhumas e Bonópolis, locais onde foram identificados usuários de internet que teriam compartilhado vídeos pornográficos infantis através de softwares específicos para envio e recebimento desse tipo de conteúdo.

Entre os oitos presos estão dois irmãos da cidade de Anápolis. Segundo a delegada Sabrina Leles, titular da DERCC, um dos irmãos foi investigado em 2015 por estupro de vulnerável. Entre os presos também está um homem que foi autuado em Bonópolis por posse irregular de arma de fogo. Os demais, foram presos em flagrante por compartilhamento e posse de imagem pornográfica infantil.

O cumprimento dos mandados aconteceram durante a 4ª etapa da Operação Meu Zeloso Guardador, coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) e Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente de Goiânia (DPCA).