PM é morto a facadas dentro de hotel, em Aparecida do Rio Doce

Um soldado da Polícia Militar (PM), de 30 anos, foi morto a facadas dentro de um hotel, na madrugada desta quinta-feira (26/8), em Aparecida do Rio Doce, na região sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o soldado se desentendeu com dois irmãos que são proprietários do hotel. O policial foi agredido na cabeça, abdômen e costas. Ele chegou a ser levado para o hospital estadual de Santa Helena de Goiás, mas não resistiu.

Um dos irmãos foi atingido com um tiro na barriga e em uma perna e estava em estado grave. O outro sofreu um disparo no ombro e tem estado de saúde regular.

Segundo o boletim de ocorrência, o militar chegou alterado ao hotel procurando pela esposa. A recepcionista do local teria ligado para o dono, que chamou um irmão para o acompanhar.

De acordo com os irmãos, o policial estava muito alterado. Eles pediram para ele se retirar do local e foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o depoimento, os irmãos informaram não saber como o PM foi agredido a facadas e que não portavam nenhuma arma. Uma equipe da corporação voltou ao hotel, mas não encontrou a arma do militar.

A recepcionista relatou aos militares que muitas pessoas estiveram no local e não soube dizer quem teria pego o revólver. Conforme a esposa do policial, eles tiveram uma briga na noite anterior e saiu de casa dizendo que iria embora.

Além do PM morto a facadas dentro de hotel, outro foi denunciado por estupro de vulnerável e stalking, em Goiás

O Ministério Público de Goiás (MPGO) ofereceu denúncia contra o capitão da Polícia Militar (PM), de 59 anos, preso em flagrante no início de agosto deste ano, em Rio Verde, acusado de assediar um menino de 12 anos.

Na denúncia constam crimes de estupro de vulnerável e stalking, em relação ao adolescente, e importunação sexual, contra o primo do menino, de 19 anos. A denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Thiago Galindo Placheski, da 7ª Promotoria de Rio Verde, abrange as condutas criminosas identificadas na apuração inicial, instaurada a partir do flagrante.

O stalking é um crime que foi inserido recentemente na legislação penal e que se caracteriza pela perseguição reiterada, com ameaças, sejam físicas ou psicológicas, a alguém.