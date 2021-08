Bar de fish & chips em Goiânia dá 1000 chopes em sua inauguração

Goiânia ganha, neste sábado (28/8), um bar especializado em fish & chips, também conhecido como peixe e batatas fritas, prato típico do Inglaterra. O local, que se chama Sirène, é uma filial de uma de rede do Paraná, que abre sua primeira unidade em Goiás, no Setor Oeste. E para celebrar esta primeira loja, o local irá distribuir, no dia da inauguração, a partir das 14h, 1000 chopes para os clientes.

Segundo Márcio de Oliveira, um dos sócios do local, a ideia de trazer o Sirène para Goiânia foi por achar que a cidade é carente na proposta do fish & chips. Assim, o local serve dois tipos de variedades de peixes (tilápia e merluza), com acompanhamentos de molhos. Ademais, o cardápio tem variações do prato principal, além de sanduíches e drinks. O sócio reforça ainda que a unidade ainda está funcionando em soft opening. Portanto, alguns itens do cardápio podem ainda não estar disponíveis.

A inauguração terá distribuição de chopes, que serão controlados por cartões. Dessa maneira, cada cliente ganhará um cartão que dá direito a retirar três chopes, porém não no mesmo dia. Assim, o cliente poderá beber um no próprio sábado, e o segundo e o terceiro chopes serão retirados (um por vez) quando o cliente voltar ao Sirène.

No sábado, além da distribuição dos 1000 chopes, o Sirène Goiânia terá como atração do Coletivo Tropi Kaos, que começa a tocar às 15h. Formado pelos amigos Renan Accioly e Whógenor Sales, que resolveram se juntar e compartilhar uma experiência de discotecagem em vinil. Além disso, o Coletivo apresenta, através de seus canais de informação, sugestões sonoras e playlists semanais que resumem nosso gosto e pesquisa musical.

Serviço: Inauguração Sirène Goiânia

Quando: Sábado (28/8)

Horário: A partir das 14h | Discotecagem a partir das 15h

Onde: Rua T-47, nº 215 – Setor Oeste