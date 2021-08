Bolsonaro e Caiado participam de evento em Goiânia nesta sexta-feira (27)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participam nesta sexta-feira (27/8), às 10h, da solenidade militar de passagem do cargo de comandante da unidade de Operações Especiais do Exército Brasileiro. O evento será na sede do comando na Avenida Salvador, no Jardim Guanabara, em Goiânia.

Na cerimônia militar, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes transmite o cargo para o general de brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. Ainda durante o evento, haverá demonstração de salto de paraquedistas e a inauguração de retrato na galeria dos ex-comandantes.

Natural de Ponta Porã (MS), o novo general do Comando de Operações Especiais é membro do Exército desde 1985. Entre os cursos de formação e aperfeiçoamento realizados ao longo da carreira, estão o de Forças Especais, Inteligência Estratégica, Direitos Humanos e Direito Internacional dos Conflitos Armados.

Presidente deve participar de outros eventos em Goiânia

Ainda nesta sexta-feira (27), durante o período da tarde, Bolsonaro deve participar de uma motociata em Goiânia, organizada pelo grupo Brasil Verde Amarelo. O presidente e um grupo de apoiadores devem sair do comando de operações, no Jardim Guanabara, por volta de 14h30.

No sábado (28), Bolsonaro também deve participar do 1º Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos, marcado para às 9h, na Igreja Assembleia de Deus de Campinas. A ideia é que o presidente durma em Goiânia nesta sexta (27), já que terá o evento na manhã de sábado. Após a celebração religiosa, Bolsonaro participa de uma reunião com líderes políticos de Goiás, em uma estrutura ao lado do templo da Assembleia de Deus.

Até o momento, Bolsonaro já fez ao menos 13 visitas formais a Goiás desde o início de seu mandato. Com essas duas novas visitas, deve fechar 15 agendas no Estado. Além disso, ele fez ao menos quatro visitas inesperadas desde 2019.

Afastamento entre Bolsonaro e Caiado

Nos últimos meses, o afastamento entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e o presidente Bolsonaro (sem partido) começou a ficar mais evidente. No último dia 16, Bolsonaro participou de uma agenda em Formosa, mas Caiado não esteve presente, pois participava da inauguração do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) da Polícia Civil.

Em outra ocasião, no início de junho, Caiado também não esteve presente em um compromisso de Bolsonaro em Anápolis. Desta forma, fica cada vez mais evidente as divergências entre os políticos, que começaram os respectivos mandatos unidos.

Desde o início da pandemia Caiado tem se mostrado cauteloso quanto à pandemia de Covid-19, adotando medidas como o fechamento do comércio. Enquanto Bolsonaro fazia discursos contra o fechamento do comércio. Além disso, Caiado também já evidenciou que é defensor da vacina contra Covid-19. Outro ponto de discordância entre Bolsonaro e Caiado foi levantado recentemente, quando o governador de Goiás saiu em defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral.

Nesta semana, durante uma reunião no Fórum dos Governadores, Caiado se posicionou contra uma publicação de carta de repúdio às ações antidemocráticas do presidente. Na ocasião, ele também demonstrou incômodo com a tentativa de Bolsonaro jogar aos Estados a culpa pela alta da gasolina.