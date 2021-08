Lissauer acerta parceria com IHGG para preservação de memória e tradições goianas

Conduzindo sua gestão de forma republicana e estabelecendo parcerias voltadas para o desenvolvimento do estado, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), formalizou na manhã desta quinta-feira (26) o Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) e o Poder Legislativo. O convênio, que tem como objetivo principal a atuação conjunta visando o resgate do patrimônio histórico e da memória goiana, foi assinado pelo chefe do Parlamento goiano e pelo presidente do IHGG, Jales Mendonça, na sede da instituição, em Goiânia.

Ressaltando a importância da parceria, o presidente do Poder Legislativo destacou que o acordo estabelecido entre a Casa de Leis e o IHGG contribuirá significativamente para a valorização da história e da construção do estado de Goiás. “Com essa parceria concretizada hoje a Assembleia Legislativa passa a contribuir ainda mais para o reconhecimento da história política, administrativa e econômica de Goiás. Sem dúvidas, um passo muito importante que estamos dando juntos e que vai gerar bons resultados para a preservação das memórias e das tradições do nosso querido estado”, pontuou Lissauer.

O presidente do Instituto, Jales Mendonça, também enalteceu a iniciativa que, segundo ele, representa um grande “valor simbólico” para a entidade. “Essa parceria tem um grande valor simbólico para o IHGG e para o nosso projeto de resgate do patrimônio histórico cultural goiano. A Assembleia Legislativa tem muito a contribuir conosco, principalmente no quesito da produção de material audiovisual, documentários e vídeos sobre a nossa história, além também de comemorações importantes que teremos, como a celebração dos 300 anos da chegada dos Bandeirantes em Goiás, no ano que vem”, salientou.

Também prestigiaram a solenidade de assinatura a vice-presidente do IHGG e da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, a escritora Elisabeth Caldeira; juiz de Direito, Abílio Wolney Aires; superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura, Nilson Jaime e o escritor e tesoureiro do IHGG, Pedro Nolasco de Araújo.

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

Fundado em 7 de outubro de 1932, na então capital do estado, a cidade de Goiás durante o governo de Pedro Ludovico Teixeira, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) é uma instituição científica e que reúne documentos históricos, livros raros, periódicos, medalhas, fotografias, fitas de vídeo e obras de arte que contam a história de Goiás. Entre os materiais do acervo, estão a primeira Constituição do Estado, datada de 1891 e uma carta da Princesa Isabel a seu pai, D. Pedro II.

São fundadores do IHGG: José Honorato da Silva e Souza, Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, Colemar Natal e Silva, Agnelo Arlington Fleury Curado, Alfredo de Faria Castro, Luiz Ramos de Oliveira Couto, Dario Délio Cardoso, Albertino de Godói, Aleide Celso Ramos Jubé, Vasco de Sousa, Gustavo Gonzaga e Augusto da Paixão Fleury Curado.