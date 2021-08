Preso suspeito de divulgar pornografia com rosto de adolescentes, em Planaltina

Um homem foi preso em flagrate, na manhã de sexta-feira (27/8), suspeito de divulgar pornografia com rosto de adolescentes, em Planaltina de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem é investigado por stalking e armazenamento e divulgação de pornografia. Conforme denúncia, ele perseguia, desde 2019, de maneira ameaçadora e persistente, duas adolescentes, uma delas grávida de 9 meses.

Segundo a PCGO, o suspeito teria criado uma conta falsa em uma rede social usando o nome de uma das adolescentes e publicado o material pornográfico com montagem grosseira dos rostos das vítimas.

De acordo com o delegado Thiago César de Oliveira Silva, imagens pornográficas de adolescentes foram encontradas no celular do suspeito. Ele assumiu que divulgava as imagens montadas das vítimas em sites abertos.

O homem foi encaminhado à cadeia pública local e está à disposição do Poder Judiciário.

Além do suspeito de divulgar pornografia com rosto de adolescentes, PF combate pornografia infantil em Goiás

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (26/8), mais um operação de combate à pornografia infantil na internet e cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades de Goiás.

De acordo com as investigações, foram identificados endereços no Estado de Goiás de onde partiam o compartilhamento e a disponibilização de imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Cerca de 20 policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Edéia e Pires do Rio. A ação foi batizada de Operação Proteção da Infância 2.

Os suspeitos serão inquiridos na Superintendência da Polícia Federal e o material de informática apreendido será encaminhado à perícia.

Caso haja comprovação do ato ilícito, os investigados responderão pelos crimes de disponibilização e armazenamento de pornografia infantil, previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas máximas podem chegar a seis anos de reclusão e multa.