Produtor rural é preso por incendiar mata às margens da BR-153, em Itumbiara

Um produtor rural, de 55 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (26) após ser flagrado incendiando uma mata às margens da BR-153, no trecho que liga as cidades de Goiatuba a Itumbiara, na região sul de Goiás.

Segundo levantamentos preliminares, motoristas de caminhões que passaram pelo local denunciaram o incêndio e informaram que as chamas e a fumaça já atingiam boa parte da faixa de domínio da rodovia e do canteiro central da pista. Além disso, o relato era de que um homem estava de carro parado próximo à queimada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pouco tempo depois o homem foi abordado na Unidade Operacional de Itumbiara, momento que os policiais encontraram dois isqueiros com o motorista.

O homem, que mora em Brasília, foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Itumbiara. Ele deve responder por causar incêndio e colocar em risco a integridade física ou patrimônio de terceiros. Além disso, responderá também por crime ambiental, sem direito à fiança.

Veja o vídeo do incêndio:

Além do produtor rural preso por incendiar mata às margens da BR-153, um prédio pegou fogo em Campinas

Na última quarta-feira (25), um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício na Av. Minas Gerais, setor Campinas, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, 15 viaturas atuaram no local para combater as chamas. A informação é de que ao menos uma pessoa ficou ferida, sendo um homem de aproximadamente 60 anos. Ele foi encaminhado consciente para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com queimaduras na região lombar e membros inferiores. Além disso, três cães de pequeno porte foram retirados do edifício e entregues aos donos.

Informações preliminares de testemunhas apontam que o fogo atingiu os cômodos do segundo andar, que eram usados como depósito de roupas. Toda a mercadoria foi destruída. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.