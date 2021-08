Corpo de mulher é encontrado carbonizado em fazenda de marido, em Goiás

O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último dia 11 de agosto foi encontrado carbonizado, no final tarde desta sexta-feira (27/8), na fazenda do marido dela, em Novo Planalto, região noroeste de Goiás. O homem é principal suspeito do crime.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos, depois de morta teve seu corpo queimado e colocado dentro de sacos de lixo e jogado em uma grota na fazenda. Ela desapareceu depois de uma briga com o marido, de 61 anos.

A irmã da vítima relatou que, após o desaparecimento da mulher, esteve na propriedade rural com a polícia e chegou a ver os sacos de lixo, mas não desconfiou que o corpo da vendedora estava neles.

Corpo de mulher foi encontrado carbonizado cerca de 15 dias após desaparecimento

Cinco dias após o desaparecimento, familiares da vítima registraram a ocorrência, pois não conseguiam contato com ela. No mesmo dia, a polícia esteve na casa do marido, onde encontrou arma e munição. Ele chegou a preso, mas foi solto após pagar fiança.

No último dia 17 de agosto, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, mas ele não foi encontrado e é considerado foragido. Segundo o delegado Luciano Santos, a polícia continua procurando o suspeito.

Nesta sexta-feira (28), cerca de 15 dias após o desaparecimento, o corpo da vendedora foi encontrado. No porta-malas do veículo do homem foram encontrados fios de cabelo e sangue, que serão periciados pela Polícia Técnico-Científica. A investigação também coletou materiais no veículo de Vanessa. Os resultados das análises ainda não foram concluídos.

Segundo familiares, o casal estava junto há 15 anos, mas dormiam em quartos separados há cerca de um ano. Ele era muito ciumento e, por conta disso, Vanessa trabalhava em casa. Eles têm dois filhos, de 5 e 11 anos, que estão com a irmã da vítima até que o caso seja resolvido.