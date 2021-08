Sanesc é responsabilizada por queda de reservatório em Senador Canedo

A Agência Municipal de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) foi responsabilizada pela queda de um reservatório de água no Parque Industrial, no último dia 8 de julho. Além disso, o engenheiro encarregado pelo reservatório também foi indiciado por lesão corporal culposa e desabamento.

De acordo com a perícia, duas irregularidades foram identificadas, uma delas é relacionada ao sistema de entrada de água, que era feito por um registro manual, mas deveria ser automatizado. Outro ponto é que o reservatório estava com volume de água desigual em cada compartimento, pois o superior estava com três vezes mais peso que a parte de baixo, fator que contribuiu para o desequilíbrio da caixa d’água.

Quanto ao responsável técnico pelo reservatório, ele foi indiciado e pode pegar pena de dois a um ano por lesão corporal culposa e até quatro anos por desabamento. Para a conclusão do inquérito foram ouvidos funcionários da Sanesc e moradores da região, além de uma perícia realizada na estrutura do reservatório.

Sanesc analisa laudo sobre queda de reservatório em Senador Canedo

De acordo com a Sanesc, empresa que administra a distribuição de recursos hídricos na cidade, o laudo pericial da Polícia Técnico-Científica está sendo analisado, pois teve acesso à documentação na noite desta sexta-feira (27).

A Sanesc também informou que a alteração na concepção inicial não foi realizada pela atual gestão, portanto “a mudança no projeto original aconteceu durante a construção do reservatório, em gestões passadas, e a atual gestão não tinha conhecimento dessa alteração, visto que não recebeu projeto do reservatório”.

Além disso, a empresa esclareceu que uma equipe realiza vistorias diárias nos reservatórios da cidade e, no dia do acidente, havia água tanto no compartimento superior, quanto inferior e “relatórios diários apresentados à perícia comprovam que não houve falha de operação no controle de volume dos compartimentos superior e inferior do reservatório.

Agora, a agência também aguarda a finalização de outra perícia feita por uma empresa contratada. Todos os 57 reservatórios da cidade passaram pela perícia e os resultados devem ficam prontos em até seis meses. O objetivo é evitar novos acidentes.

Relembre o caso

No dia 8 de julho, uma caixa d’água desabou, destruiu casas e deixou um jovem 18 de anos ferido, em Senador Canedo. O jovem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) em estado grave.

Após receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo, o jovem foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde ficou internado por três dias e recebeu alta no dia 12. Além do jovem, a mãe dele e um irmão pequeno também moravam na residência, mas não estavam em casa no momento do acidente.

A Sanesc apresentou um projeto de reestruturação para a comunidade e a família que teve a casa mais destruída está morando de aluguel e mobiliando a casa. Segundo a agência, os gastos serão ressarcidos, além disso, a empresa também está prestando a assistência necessária para as famílias afetadas.