Motoristas morrem em acidente entre caminhões na BR-153, em Uruaçu

Dois motoristas morreram, neste sábado (28/8), em um grave acidente entre caminhões na BR-153, na zona rural de Uruaçu, região norte de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

Com o impacto, as duas vítimas ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Devido a quantidade de ferragens e vegetação foi necessário corte de árvores e ajuda de guinchos para desencarcerar os corpos, que foram deixados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a corporação, os dois veículos de grande porte ficaram destruídos. Após a retirada das vítimas, os bombeiros realizaram a limpeza da pista a fim de evitar futuros acidentes.

Veja imagens do acidente:

Além dos motoristas que morreram em acidente entre caminhões na BR-153, em Uruaçu, motorista ficou ferida na GO-222

Na manhã de sábado (28/8), as equipes de Inhumas foram acionadas para atender uma vítima de um acidente de trânsito na GO- 222 no Trevo para Caturaí, sentido Araçu/ Inhumas.

A colisão foi entre um veículo de grande porte e um carro de passeio. A condutora do carro ficou presa às ferragens e apresentava uma fratura no braço, contusão na face e dificuldades respiratórias.

Após ser retirada das ferragens, a mulher recebeu os atendimentos pré-hospitalares e em seguida foi transportada para Unidade de Pronto Atendimento de Inhumas.

Acidente entre 3 veículos causa explosão e deixa 2 mortos na BR-153, em Porangatu

No último dia 15 de agosto, um acidente envolvendo três veículos, sendo dois de grande porte e um carro de passeio, causou uma explosão e deixou ao menos dois mortos na BR-153, entre Porangatu e Uruaçu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois caminhões colidiram frontalmente e acabaram pegando fogo. Os motoristas morreram carbonizados. Um veículo VW Gol, que seguia logo atrás, acabou batendo nos veículos e também foi queimado. Os ocupantes do carro não tiveram ferimentos.