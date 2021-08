Aparecida realiza ação para aplicar 2ª dose de vacinas nesta terça (31/8)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia realiza, nesta terça-feira (31/8), uma ação especial de vacinação com a segunda dose contra a Covid-19. Assim, será realizada com quem recebeu a primeira dose da vacina Coronavac durante as “Super Quartas” dos dias 4 de agosto e 11 de agosto.

Ao todo, seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão exclusivamente para a vacinação com a segunda dose da Coronavac nesta ação. São elas: UBS Parque Trindade, UBS Retiro Do Bosque, UBS Jardim Riviera, UBS Jardim Boa Esperança, UBS Madre Gemana e UBS Cruzeiro do Sul. Dessa forma, o atendimento acontece das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento.

Segundo a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, a expectativa é atender cerca de 1,5 mil pessoas que participaram das duas primeiras semanas da Super Quarta. “Será uma ação diferenciada para otimizar e atender essa população. Assim, quem recebeu a primeira dose de Coronavac durante a Super Quarta do dia 4 de agosto vai seguir o cronograma normal. Apenas quem vacinou na ação do dia 11 que receberá a segunda dose do imunizante uma semana adiantada”, ressaltou a coordenadora.

Vacinação com a segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A aplicação da segunda dose das demais vacinas continua, sem interrupção, em sete postos da cidade. Também não há necessidade de agendamento. Dessa maneira, os postos são: a Central de Imunização, cinco UBS’s (Bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim) e no drive-thru do Aparecida Shopping.

O atendimento nas unidades é das 8h às 16h. Além disso, no drive, das 8h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 17h, aos sábados. Ademais, para quem tomou a primeira dose da Coronavac nas unidades habituais ou nos drives, a aplicação acontece na Central de Imunização e no drive-thru do Aparecida Shopping.