Investidor Sardinha, de Raul Sena, é o segundo maior canal de finanças do Youtube e bate recorde de milhões de visualizações

Em 2019, o canal Investidor Sardinha surgiu no Youtube. Com apenas 26 anos na época, mas uma vasta experiência empresarial e como investidor, Raul Sena enfrentou as câmeras e decidiu atender aos pedidos de conhecidos próximos: criar um canal que falasse de finanças, investimentos e que desse orientações econômicas para pessoas comuns, como o empresário fazia. “Na época, eu dava muitos conselhos sobre dinheiro para as pessoas ao meu redor.

Queria contribuir e dividia a minha experiência com quem me pedia ajuda. Essas pessoas sempre retornavam agradecendo e me sugerindo fazer um canal para partilhar essas informações de forma clara como eu passava. Por um tempo, hesitei. Depois achei que seria egoísmo meu não compartilhar o meu conhecimento, sabendo que isso poderia transformar a vida de muito mais gente. Resolvi encarar e deu certo”, conta Sena.

Não demorou para que centenas de milhares de seguidores se inscrevessem no perfil, que começou a ser notado pela plataforma como um grande potencial em menos de seis meses. A audiência cresceu vertiginosamente e anunciantes começaram a aparecer. Dois anos depois de surgir, o canal acumula milhões de visualizações em seus vídeos diários, concentra 240 mil inscritos que chegam no canal a cada dia e interagem entre si, e já ocupa o posto de segundo maior canal do Brasil sobre Bolsa de Valores em visualizações mensais do Youtube.

Nos comentários dos ‘sardinhas’ (como se autodenominam os inscritos do canal), é possível encontrar alguns dos motivos para todo esse sucesso. “Aqui sim temos um canal de transparência, o cara mostra na prática”, escreve um usuário.

“Desde que esse canal apareceu na minha vida, comecei a me interessar pelo assunto de investimentos e me tornei aluno da sexta turma da UVP”, replicou outro. Acompanhando o alcance do canal, Raul Sena fundou ainda sua escola de investimentos, a UVP, que já está na sétima turma.

Em oito semanas, o curso prepara os alunos para saírem do zero e se tornarem investidores bem preparados, com conhecimento para investir até mesmo no exterior.

Raul conta que é gratificante ver que a educação financeira, um tema tão subestimado pelos brasileiros, tem mostrado sua importância e mudado a vida das pessoas. “Meu objetivo é conseguir transformar 50% dos brasileiros em investidores. Acredito que assim, teremos um país mais próspero e com mais liberdade financeira”.