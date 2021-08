Motociclista morre após ter motocicleta esmagada por caminhão, em Goiânia

No início da tarde desta segunda-feira (30/8), uma motociclista de 27 anos morreu após ter a motocicleta esmagada por um caminhão, na Marginal Botafogo, em Goiânia.

Conforme informações preliminares, a motociclista seguia pela Marginal Botafogo quando a peça de um caminhão teria se soltado. A mulher não conseguiu desviar e acabou colidindo com a peça e com o caminhão. Aguarde mais informações.

Além da morte da motociclista após ter motocicleta esmagada por caminhão, outro acidente envolvendo caminhão matou motociclista, em Aparecida

Um motociclista de 40 anos morreu, no dia 3 de agosto deste ano, após ser atropelado e arrastado por um caminhão na BR-153, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos trafegavam pela faixa de aceleração para acessar a pista principal quando o caminhão colidiu na traseira da motocicleta, que foi arrastada por cerca de quatro metros.

O motociclista trabalhava como vigilante em uma empresa na região e estava saindo do serviço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após atropelar o motociclista, o motorista do caminhão abandonou o veículo e fugiu. A polícia fez buscas pela região, mas não encontrou o homem.

A polícia técnico-científica compareceu no local para realizar a perícia e o caminhão foi apreendido e levado para o 4º DP de Aparecida de Goiânia. O caso segue sendo investigado.

Motociclista morre após perder controle de direção e bater em árvore, em Goiânia

Um motociclista, de 43 anos, morreu na tarde deste domingo (22/8), após perder o controle da direção da motocicleta e bater em uma árvore, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), conformes as informações colhidas no local, a vítima seguia pela Av. Castelo Branco, na condução da motocicleta Honda Fan, no sentido Campinas/Centro, quando, na altura do cruzamento com a Rua Jamil Abrão, perdeu o controle da direção, derivou para a esquerda, atravessou o canteiro central e bateu em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. A Dict informou que será instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e circunstâncias do acidente.