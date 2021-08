Prazo para renovar CNH vencida até abril de 2020 termina nesta terça (31), em Goiás

O prazo para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida entre março e abril de 2020 termina nesta terça-feira (31/8), em Goiás. Até a última sexta-feira (27/8), 82.036 motoristas estavam circulando com a habilitação vencida.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), os vencimentos suspensos devido à pandemia da Covid-19, foram retomados e o colegiado estabeleceu um calendário escalonado para evitar correria aos órgão de trânsito.

Para renovar a CNH é necessário agendar o atendimento pelo site do Detran-GO ou Vapt Vupt. Os condutores também podem ir direto à Ciretran de seu município, onde não houver atendimento com hora marcada, para realizar a renovação.

A taxa do serviço é de R$ 160,65. Para concluir a renovação é preciso fazer exame médico em uma das clínicas credenciadas. O exame custa R$ 90 e deve ser pago direto à clínica.

De acordo com o Detran-GO, 0 condutor que for flagrado dirigindo com o documento vencido, fora de tolerância dos prazos estabelecidos pelo Contran, está cometendo infração de trânsito gravíssima. A penalidade aplicada é de multa no valor de R$ 293,47, acompanhada de sete pontos na habilitação.

Prazo para renovar CNH vencida entre maio e julho de 2020 vai até dia 30 de setembro

A Deliberação 232 do Contran, que entrou em vigor no dia 2 de agosto deste ano, estabeleceu um cronograma escalonado. Por isso, os condutores com CNHs vencidas entre maio e julho de 2020 têm até 30 de setembro deste ano para revalidar o documento.

Os condutores com o documento vencido em dezembro de 2020 poderão circular até dezembro deste ano e os condutores com CNHs vencidas neste ano terão 12 meses para efetuar a renovação do documento junto ao Detran-GO.

O motorista com a CNH com validade até agosto de 2021, por exemplo, terá até agosto do próximo ano para renová-la. Os cronogramas abrangem CNHs, Permissão Provisória para Dirigir (PPD) e Autorização para Conduzir Veículos Automotores (ACC).