Prevalência de variante Delta se mantém estável em Aparecida de Goiânia

De acordo com o Programa de Vigilância Genômica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a prevalência da variante Delta se mantém estável, em Aparecida de Goiânia. O município registra 26 casos da variante até o momento.

As análises desta semana demonstram que a prevalência da variante delta está na casa dos 8%. Dos sequenciamentos realizados desde o mês de julho, 92% são referentes à variante Gamma e 8% correspondem à variante Delta.

Dos 26 pacientes identificados com a variante Delta no município, todos foram sintomáticos, três precisaram de internação e um foi a óbito. Em Aparecida também foi confirmado 15 casos de reinfecção da variante.

Prevalência de variante Delta se mantém estável e casos de variante Gamma aumenta em Aparecida

Segundo a SMS, uma linhagem da variante Gamma tem crescido no município, a P.1.7, que já alcança a média de 48% de prevalência nas últimas sete semanas, correspondendo a 60% das amostras analisadas entre os dias 15 e 21 de agosto.

De acordo com o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, ainda não é possível dizer se essa variante é mais letal e se causa mais internações, mas que estão “acompanhando sua evolução com preocupação”.

Ainda de acordo com o secretário, a estabilidade da prevalência da variante Delta não é motivo para tranquilidade, pois já existe transmissão comunitária em Aparecida de Goiânia.

Primeira morte causada pela variante em Goiás

A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) confirmou, no último dia 11 de agosto, a primeira morte causada pela variante Delta do coronavírus no Estado.

O sequenciamento dos casos em Goiás é feito pela rede genômica instituída pelo Ministério da Saúde, formada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo; e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro); e ainda por meio de parceria com a Universidade Federal e de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UFG/PUC-GO).