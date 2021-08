Restaurante comemora Dia do Nutricionista com pratos especiais

Nesta terça-feira (31/8) comemora-se o Dia do Nutricionista. E um restaurante do Setor Marista, em Goiânia, decidiu marcar a data com receitas equilibradas e elaboradas por nutricionistas da cidade. Assim, o público que for ao Balada Mix até sexta-feira (3/9) terá à disposição um menu saudável, completo e cheio de sabor.

As nutricionistas convidadas são: Nicole Seronni, Yula Naves, Alessandra Bahmad, Carol Gedda, Ana Julia Carvalho e Marinna Reis. Elas pensaram e o restaurante desenvolveu duas entradas, cinco pratos principais, sendo um deles vegetariano, e duas sobremesas. Além disso, incluem ainda um cafezinho. Assim, a refeição do Dia do Nutricionista é parte do almoço executivo do restaurante.

Dentre as receitas dos pratos principais estão, o pirarucu em crosta funcional com purê de banana da terra e o filé mignon com purê de batata-baroa e legumes grelhados. Também é possível experimentar arroz negro com steak de frango cogumelos e aspargos frescos ou a sobrecoxa desossada, farofa de banana e legumes na manteiga. A opção vegetariana é arroz selvagem com cogumelos e semente de abóbora.

As opções de entrada são fixas para todos os pratos do Dia do Nutricionista: salada de grãos ou bolinho de costela. Já na sobremesa, é possível escolher entre creme de papaia com sorvete de creme e pipoca de quinoa ou salada de frutas.

O Balada Mix é uma franquia carioca, que chegou a Goiânia em dezembro de 2020. O funcionamento do local é amplo, todos os dias, das 8h às 23h, contemplando, dessa forma, todas as refeições do dia. A proposta é de uma comida leve, colorida e saborosa. O Aprovete a cidade já testou o café da manhã do lugar. Confira AQUI.