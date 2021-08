Termina nesta terça (31) prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil

O prazo para o cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLC) de alunos de Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis, termina nesta terça-feira (31/8). Até o momento, 46 mil estudantes se cadastraram, ficando abaixo da média que é de 110 mil.

Para ter acesso ao benefício, o estudante de Goiânia e Região Metropolitana deve acessar o site da Juventude e preencher formulário. Após aprovado, o cartão do novo beneficiário será confeccionado em até 15 dias e poderá ser retirado em uma unidade do Vapt-Vupt por meio de agendamento.

Já para os estudantes de Anápolis, o cadastro deve ser solicitado presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes em Anápolis. É necessário levar cópias do CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4.

Após a aprovação, o cartão poderá ser retirado em até 7 dias na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis. Para o recadastro, o estudante deve procurar a instituição de ensino para enviar solicitação a URBAN.

Como funciona o Passe Livre Estudantil

O Passe Livre Estudantil (PLE) dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, conforme repassado pelas instituições de ensino.

A cobertura de atendimento abrange Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Dúvidas sobre o Passe Livre Estudantil podem ser retiradas por meio dos telefones (62) 3201-9748 e (62) 98306-0294, que também é WhatsApp, ou 0800 648 2222 (RedeMob).