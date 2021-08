Corpo de jovem desaparecida é encontrado em mata, em Goiânia

O corpo da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, que desapareceu na última terça-feira (24/8), foi localizado na noite de segunda-feira (30/8), em uma região de mata no Setor Jaó, em Goiânia.

A jovem saiu de casa no Setor dos Funcionários por volta de 20h de terça (24) e teria dito para a mãe que iria se encontrar com amigas. Segundo a mãe dela, a jovem mandou uma mensagem falando que estava no Lago das Rosas e que ia até o Setor Jaó jantar com amigas e voltaria no mesmo dia.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil de Goiás (PCGO), investiga o caso.

Além do corpo da jovem encontrado em mata, em outro caso, corpo de mulher é encontrado na fazenda do marido

O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último dia 11 de agosto foi encontrado carbonizado, no final tarde da última sexta-feira (27/8), na fazenda do marido dela, em Novo Planalto, região noroeste de Goiás. O homem é principal suspeito do crime.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos, depois de morta teve seu corpo queimado e colocado dentro de sacos de lixo e jogado em uma grota na fazenda. Ela desapareceu depois de uma briga com o marido, de 61 anos.

A irmã da vítima relatou que, após o desaparecimento da mulher, esteve na propriedade rural com a polícia e chegou a ver os sacos de lixo, mas não desconfiou que o corpo da vendedora estava neles. No último dia 17 de agosto, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, mas ele não foi encontrado e é considerado foragido.

No porta-malas do veículo do homem foram encontrados fios de cabelo e sangue, que serão periciados pela Polícia Técnico-Científica. A investigação também coletou materiais no veículo de Vanessa. Os resultados das análises ainda não foram concluídos.