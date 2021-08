Covid-19: 92,2 mil vacinas chegam a Goiás apenas para segunda dose

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), chegaram a Goiânia para distribuição para todos os municípios de Goiás, 92.260 doses de vacinas contra o coronavírus. Assim, os desembarques no Aeroporto Internacional de Goiás ocorreram às 23h55 desta segunda-feira (30/8) e à 0h05, desta terça-feira (31/8).

Primeiro, desembarcaram 59,5 mil unidades de vacinas da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz. Já o segundo lote de vacinas que chegou a Goiás é do laboratório Pfizer. Foram mais 32.760 imunizantes da farmacêutica. Assim, as vacinas, de ambos os laboratórios, deverão ser destinadas para aplicação do reforço, completando o esquema vacinal de quem já recebeu a primeira aplicação e está dentro do prazo para tomar a segunda dose.

Vale lembrar que por decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as vacinas serão enviadas aos municípios a partir desta quarta-feira (1/9). Assim, as cidades podem dar segmento à campanha de vacinação.

Como está a aplicação de vacinas em Goiás contra a Covid-19

Segundo a atualização do Painel Covid-19 do Governo de Goiás, às 15h, desta segunda-feira (30/8), são 4.087.326 goianos vacinados com a primeira aplicação. Outras 1.742.011 moradores do Estado já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, com duas doses ou vacinados com imunizante de dose única.

Dados da SES-GO desta segunda-feira (30/8) informou que o total de casos de Covid-19 em Goiás, desde o início da pandemia é 814.301. No total, houve 22.401 óbitos confirmados decorrentes da doença.