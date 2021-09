Covid-19: Aparecida inicia aplicação de dose de reforço em abrigos de idosos

Nesta quarta-feira (1º/9), Aparecida de Goiânia inicia a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em abrigos de idosos. Cerca de 300 moradores dos abrigos existentes na cidade, com mais de 60 anos, devem receber o reforço no esquema vacinal.

A aplicação da dose de reforço acontecerá por meio de visitas das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nas cinco instituições de longa permanência do município.

A partir do dia 15 de setembro a aplicação da terceira dose acontecerá para a população em geral, acima de 70 anos, em todos os oito postos que já aplicam a segunda dose.

De acordo com a SMS, mais de 20 mil pessoas nessa faixa etária já receberam duas doses da vacina ou dose única e estão aptas para serem imunizadas com o reforço.

Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente da vacina aplicada.

Pessoas com alto grau de imunossupressão devem receber dose de reforço a partir do dia 15 de setembro, em Aparecida

As pessoas com alto grau de imunossupressão também deverão receber a terceira dose a partir do dia 15 de setembro, em oito postos. Nesses casos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico, também independentemente da vacina aplicada. Segundo a SMS, cerca de duas mil pessoas desse grupo devem receber o reforço.

São considerados desse grupo as pessoas com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; pessoas que fazem uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).