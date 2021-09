Estudo aponta que Goiás é o 5º estado com maior aumento na pobreza

Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que Goiás é o quinto estado com maior aumento na pobreza, no Brasil. A pandemia de Covid-19 é um dos principais fatores apontados para esse cenário.

Segundo o estudo, de cada 100 goianos, 24 estão na faixa da pobreza. O percentual de pobreza aumentou na maioria dos estados do país. Em Goiás, a parcela de pessoas que estão na linha da pobreza, vivendo com até R$ 450 por mês, subiu para 5,9%.

No primeiro trimestre de 2019, Goiás tinha 18,1% das famílias vivendo no nível da pobreza. No mesmo período neste ano de 2021, esse número subiu para 24%, o que representa cerca de 1,7 milhão de pessoas. De acordo com o estudo, Goiás ficou atrás do Distrito Federal (7,9%), Rio de Janeiro (6,9%), Roraima (6,4%) e Mato Grosso (6,4%).

Além do aumento da pobreza em Goiás, Goiânia tem gasolina mais cara entre as capitais do país

Com o novo ajuste da Petrobras, o combustível teve nova alta nas bombas nos postos de Goiás. Com isso, Goiânia já passa a ter a gasolina mais cara entre as capitais brasileiras. O valor do litro já chega a R$ 6,67 em alguns postos, um aumento de até R$ 0,30. Entretanto, o valor pode ser ainda mais alto em outras regiões do Estado, como Nordeste e Noroeste, onde o valor do litro chega a R$ 6,89.

Segundo o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 8 a 14 de agosto, que leva em consideração o preço médio da gasolina comum. Goiânia ocupava a segunda posição do ranking do combustível mais caro do país, atrás somente do Rio de Janeiro. Entretanto, passou para a primeira posição após recuo no valor médio na metrópole carioca.

A alta nos preços foi registrada na mesma semana que a Petrobras anunciou o nono aumento do ano nas cotações nas refinarias.