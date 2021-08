Grupo é investigado por aplicar golpe de R$ 650 mil em Goiás, RJ e SP

Uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu 31 mandados, dentre prisões e buscas e apreensões, contra um grupo investigado por aplicar o golpe do novo número contra vítimas de Goiás, Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Somados, o prejuízo chega a cerca de R$ 650 mil.

A ação foi batizada de Operação Inaequo, que significa “nível acima”, em latim, e diz respeito à intenção da PC de verticalizar as ações, atingindo todas as camadas das associações criminosas voltadas à práticas de golpes, alcançando todos os envolvidos no esquema e bloqueando/sequestrando o patrimônio dos envolvidos.

De acordo com a corporação, os criminosos são investigados por crimes de estelionato mediante fraude eletrônica contra idoso, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo o golpe do novo número.

No caso em questão, as vítimas, acreditando atender um pedido urgente dos seus filhos, via Whatsapp, efetuaram depósito nas contas indicadas pelos criminosos. Somados, aos valores alcançam a quantia de R$ 650.000,00.

Os suspeitos são investigados há mais de seis meses, tendo a operação reunido três casos de vítimas idosas, dos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo.

Segundo a corporação, o objetivo da operação é atingir, sobretudo, o segundo escalão do esquema, que são aqueles que utilizam estabelecimentos comerciais para a lavagem do dinheiro obtido nos golpes.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão as equipes apreenderam diversos relógios, talões de cheque e celulares, que ainda estavam embalados.

Por essas razões, os responsáveis poderão responder pelos delitos de estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Somente em 2021, o Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Frades indiciou mais de 100 pessoas envolvidas em golpes. As prisões totalizam 80. Além disso, 31 contas de envolvidos nos esquemas foram bloqueadas.