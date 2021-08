Inquilino é preso suspeito de matar dono de imóvel por cobrança de aluguel, em Goiânia

Foi preso no Tocantins um inquilino suspeito de matar o dono do imóvel por causa de cobrança de aluguéis atrasados, em Goiânia. O crime aconteceu no último dia 12 de junho deste ano.

De acordo com as investigações, o suspeito , identificado como Maycon Roberto dos Santos, morava de aluguel há cerca de três meses em uma casa no Setor Negrão de Lima, na capital, imóvel de propriedade da vítima. Durante esse período, ele já havia ameaçado a vítima em algumas ocasiões, por lhe cobrar os valores dos aluguéis atrasados. Dias antes do crime, vizinhos chegaram a filmar o suspeito ameaçando a vítima.

No dia do crime, a vítima foi até a casa ocupada pelo suspeito para receber os valores do aluguéis, momento que foi esfaqueada. Após o crime, o homem deixou Goiânia e fugiu do estado. Entretanto, acabou sendo preso no último dia 26 de agosto, na cidade de Palmas, no Tocantins.

Na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) ele confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil (PC), “a divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida nos termos da Lei n.º 13.869, Portaria n.º 02/2020 – PC e Despacho do Delegado de Polícia responsável pela investigação, especialmente porque visa ao surgimento de novas testemunhas, encorajadas a contribuir com as investigações com a prisão do suspeito.”.

Além do inquilino suspeito de matar dono de imóvel por cobrança de aluguel, em Goiânia, outro foi detido por homicídio contra agiota

Em julho deste ano, a Polícia Civil efetuou a prisão de um ex-vereador de Campinorte suspeito de cometer um homicídio contra um agiota. Ele também é investigado por uma outra tentativa de homicídio, cometido contra um caminhoneiro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima de homicídio é um idoso, de 80 anos, que praticava agiotagem. Ao cobrar uma dívida do ex-vereador, foi assassinado por ele. Já a vítima da tentativa de homicídio é um caminhoneiro e a motivação teria sido uma briga de trânsito em um posto na BR-153, zona rural de Campinorte.

Durante as buscas, foi apreendida uma espingarda calibre 12, cartuchos do mesmo calibre, munições e o veículo usado no homicídio do idoso. O investigado foi autuado ainda em flagrante pela posse irregular da arma de fogo.