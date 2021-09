2ª edição do ENCoros acontece em Goiânia e tem formato remoto

Entre os dias 2 e 7 de setembro, Goiânia sedia a 2ª edição do Encontro Nacional de Coros (ENCoros). O evento é realizado pela Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França e o Coro Sinfônico Jovem de Goiás, porém acontece de forma remota, por causa dos protocolos de segurança contra a Covid-19. As apresentações dos ENCoros 2021 acontecem a partir das 19h, com coros nacionais e internacionais, e serão transmitidas pelo Canal do Basileu França, no YouTube.

No total, mais de 70 coros do Brasil e de outros países, como Colômbia, Chile e Peru foram selecionados para o evento. Dessa maneira, serão seis dias de apresentações, oficinas e debates. Ademais, a programação conta com oficinas de regência coral, regência para coros infanto-juvenis, sonorização e equalização para coros, técnica vocal para coros e diversos debates. Para participar, basta realizar a inscrição aqui. O acesso é gratuito a todas as atividades.

Segundo os organizadores, o objetivo do ENCoros é promover a “difusão, aperfeiçoamento, intercâmbio, discussão e promoção da música coral”. Dessa forma, a intenção é que o evento passe a fazer parte do calendário cultural de Goiás.

De acordo com o maestro do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, Weber Assis, a pretensão é que o ENCoros se torne um cartão postal do nosso Estado. “Apesar de estarmos apenas na segunda edição, pensamos que este evento é algo ímpar na paisagem cultural de Goiás. O público não vai se arrepender, serão seis dias de grande envolvimento com corais do Brasil todo e de outros países da América Latina”, destaca.

SERVIÇO: Encontro Nacional de Coros de Goiânia – ENCoros 2021

Quando: De 2 a 7 de setembro

Horário: Sempre a partir das 19h

Onde assistir: www.youtube.com/basileufrancaartes

Mais informações: @encoros_goiania